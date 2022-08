Rritet numri i pushuesve, Ibrahimaj: Turizmi po rimëkëmb ekonominë shqiptare, mos dëgjoni fjalët lart poshtë

Ministrja e Financave, Delina Ibrahimaj ka publikuar ditën e sotme një postim në Facebook ku shihen disa të dhëna statistikore në lidhje me sektorin e turizmit.

Ibrahimaj e ka cilësuar turizmin si një nga elementët kryesorë, e cila ka ndikuar në rritjen e ekonomisë shqiptare.

Ajo thekson se bizneset kanë pësuar një rritje me 23% gjatë periudhës maj-qershjor 2022 krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

“Këto shifra dhe jo perceptimet që përshfaqen lart e poshtë këto ditë, tregojnë qartë për ecurinë e këtij sektori të rëndësishëm, rritjen e konsumit dhe vlerën që turizmi ka në rimëkëmbjen e ekonomisë”, shkruan Ibrahimaj në Facebook.

“23% më shumë u rrit qarkullimi i biznesit në sektorin e Hoteleri-Turizmit, referuar deklaratave të TVSH-së për periudhën Maj -Qershor 2022 krahasuar me Maj -Qershor 2021. Pothuajse të gjithë aktivitetet e këtij sektori rezultuan me rritje, përkatesisht “Akomodime të tjera” me 80% dhe “Hotele dhe struktura të ngjashme” me 57%.