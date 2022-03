Rritet çmimi i naftës dhe në Maqedoninë e Veriut

Sipas vendimit të KRRE-së, nga mesnata Dizeli do të shitet për 1 denarë më shtrenjtë, ndërsa benzina do të lirohet për gjysmë denari.

Këto janë çmimet e reja të derivateve të naftës:

Euro Super BS-95, do të shitet 79 denarë për litër

Euro Super BS-98 do të shitet 81 denarë për litër

Euro Dizel do të shitet për 77 denarë për litër

Çmimet e reja do të hyjnë në fuqi nga mesnata.