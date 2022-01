Çmimi i benzinës nga mesnata do të rritet për 1 denarë për litër, kurse dizeli për gjysmë denarë, në Maqedoninë e Veriut, ka vendosur sot Komisioni Rregullator për Energjetikë.

Me këtë vendim bëhet rritje e çmimeve me pakicë të derivateve të naftës për 1.01%, shkruan TV21.

Çmimi i ri me pakicë i EUROSUPER BS-95 do të arrijë në 79.5 denarë, kurse i EUROSUPER BS-98 do të jetë 81.5 denarë për litër.

EURODIZEL dhe vaji ekstra i lehtë për amvisëri do të shiten për 71.5 denarë për litër.