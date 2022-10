Rrëzohet avioni ushtarak rus në jug të Rusisë (VIDEO)

Një avion luftarak rus është rrëzuar në rajonin jugor të Krasnodarit, raportojnë mediat shtetërore ruse.

Ata thonë se avioni luftarak Su-34 u rrëzua pranë një ndërtese banimi në qytetin Yeysk.

Sipas Ministrisë ruse të Mbrojtjes, shkak i rrëzimit ishte zjarri në motro gjatë ngritjes. Pilotët u hodhën nga avioni përpara se ai të rrëzohej pranë një blloku banesash në Yeysk, i cili ndodhet pikërisht përtej Detit Azov nga Ukraina, tha ministria.

Ministria pretendon gjithashtu se karburanti i avionit Su-34 mori flakë në oborrin e një zone të banuar, raportojnë agjencitë ruse të lajmeve.

Pamjet janë shfaqur në mediat sociale që me sa duket tregojnë një shpërthim dhe shtëllunga tymi që ngrihen në vendin e përplasjes./albeu.com

More footage of the aftermath of a jet crashing into a apartment building in Yeysk, Russiapic.twitter.com/LgHBzHHcqX

