Rrëmbehet dhe një tjetër kryebashkiak në Ukrainë

Kryetari i bashkisë së Skadovsk, një qytet port në rajonin Kherson të Ukrainës, është rrëmbyer, sipas ministrit të Jashtëm të Ukrainës.

Oleksandr Yakovlyev dhe zëvendësi i tij Yurii Palyukh dyshohet se u rrëmbyen sot.

Rusia ka pohuar se ka nën kontroll të gjithë rajonin Kherson tani, pasi mori qytetin afër fillimit të pushtimit.

Kjo nuk është hera e parë që zyrtarët ukrainas raportohet se rrëmbehen që nga fillimi i luftës.

Kryetari i bashkisë së qytetit jugor të Dniprorudne, Yevheniy Matvieyev dhe kryetari i bashkisë së Melitopol, Ivan Fedorov, thuhet gjithashtu se janë rrëmbyer./albeu.com

Russian invaders continue to abduct democratically elected local leaders in Ukraine. Mayor of Skadovsk Oleksandr Yakovlyev and his deputy Yurii Palyukh abducted today. States & international organizations must demand Russia to immediately release all abducted Ukrainian officials! pic.twitter.com/bmaAuurx9h

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022