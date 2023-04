Rregulli i “6 minutave” që do të përmirësojë lidhjen tuaj të dashurisë

Mjaftojnë vetëm gjashtë minuta për të “vluar gjakun” në dhomën e gjumit dhe kjo nuk është ajo që themi ne, por shifrat zyrtare.

Shumë shpesh çiftet, sidomos kur janë të martuar, përdorin justifikimin e “kohës së pamjaftueshme” për abstenimin e tyre nga seksi. Reduktuar në kontakt seksual jo-ekzistues, megjithatë, në një marrëdhënie – sipas këshilltarëve dhe psikologëve të martesës – mund të jetë katastrofike për zhvillimin e saj. Ata përdorin të njëjtin justifikim për të shmangur paralojën.

Një studim i ri i Këshillit të Edukimit Seks dhe Outreach të Kanadasë dhe kompanisë së prezervativëve “Trojan” zbuloi se njerëzve u duhen vetëm 6 minuta që të ndihen mirë në dhomën e gjumit dhe të kalojnë shumë më mirë. Çfarë duhet të bëjë çifti në këto gjashtë minuta? Duke puthur, përqafuar, përkëdhelur njëri-tjetrin me butësi dhe duke ndarë fjalë të ëmbla.

Në hulumtim kanë marrë pjesë 1500 persona me preferenca të ndryshme seksuale, nga 18 deri në 24 vjeç. Rezultatet treguan se pjesëmarrësit që ndiqnin “rregullin e 6 minutave” ishin shumë të kënaqur seksualisht pas procedurës. Kjo kënaqësi u rrit më shumë kur çifti kaloi pak më shumë kohë (edhe 6 minuta) në biseda të rastësishme, përqafime dhe përkëdhelje pas seksit.

“Rregulli i 6 minutave” dukej të ishte veçanërisht i rëndësishëm për gratë, me 61% të atyre që morën pjesë, duke raportuar se nuk mund të arrinin orgazmën pa të. Nga ana e meshkujve, normat ishin pak a shumë të njëjta, me pjesëmarrësit meshkuj që ranë dakord se 6 minutat e ndeshjeve paraprake me përkëdhelje dhe përqafime e bënë të gjithë procesin më argëtues, megjithëse ata gjithsesi arritën të arrinin kulmin pa to.

Por pse janë kaq efektive këto 6 minuta? Sipas psikologëve, gjatë kësaj kohe mund të përballeni me detyrime të ndryshme, të cilat nuk janë shumë të rëndësishme apo kërkuese, por ndihmojnë që dita dhe koha juaj të rrjedhë më e qetë dhe më e organizuar. Pasi t’i keni rregulluar këto në kokën tuaj, merrni 6 minuta për të kaluar një kohë të mirë me partnerin tuaj.

Pse puthjet dhe përqafimet janë kaq të rëndësishme? Përtej shprehjes së butësisë, puthjet dhe përqafimet na relaksojnë dhe na ndihmojnë të shprehemi më të hapur ndaj personit që kemi pranë. Gjatë këtyre momenteve më intime, puthjet dhe përqafimet çlirojnë hormonet e humorit të mirë dhe dashurisë (serotonin dhe oksitocinë), duke na bërë të ndihemi më të këndshëm dhe më të bukur. /albeu.com