REBELIMI/ Wagner merr rajonet e tjera në Rusi, tani drejt Moskës: Rrëzohen avionë dhe helikopterë, gjithçka po ndodh nga lufta civile në Rusi

Një ngjarje e pazakiontë është duke ndodhur në orët e fundit në Rusi teksa mercenarët e Wagner i janë kundërvënë ushtrisë ruse dhe krerëve të saj duke synuar tashmë që të shkojnë deri në Moskë.

Më herët, Putini i konsideroi këto lëvizje tradhti duke theksuar se autorët do të ndëshkohen, gjë e cila prek edhe kreun e Wagner Prigozhin. Tani që Putini i deklaroi luftë të hapur forcave mercenare Wagner, gjithçka kthehet në një betejë të mirëfilltë për pushtet mes dy forcave kryesore në Rusi.

Nga njëra anë qendrojnë Putini dhe ushtria ruse dhe nga ana tjetër Wagner me 25 000 forca. Këta të fundit kanë marrë tashmë nën kontroll rajonin e Rostov, i cili shërben për furnizimin e ushtrisë ruse në Ukrainë, shkruan AlbEu.com.

Ka raportime se Wagner ka marrë tashmë edhe qytetin e Voronjezhit si dhe po shkojnë drejt Krasnodarit në jug dhe Volgogradit në lindje.

Teksa rrebelimi ndaj Putinit dhe ushtrisë ruse rritet, problem për këta të fundit është fakti se më shumë se 90% e forcave të ushtrisë i kanë angazhuar në Ukrainë dhe forcat Wagner tejkalojnë numrin e ushtarëve rusë brenda Rusisë.

The Wagnerites also seized the buildings of the head office of the Ministry of Internal Affairs, the FSB department, the administration of #Rostov and one of the police departments, according to local channels. Nobody in the city understands what’s going on. pic.twitter.com/ruLRGEnJdL

— NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023