Rrallë e për mall, Balina Bodinaku publikon foton e ëmbël me partnerin, Andi Bushatin (FOTO LAJM)

Përfshirja e Balina Bodinakut në “Big Brother VIP” si oponioniste solli në vëmendje marrëdhënien e saj me gazetarin e njohur Andi Bushati, lidhje kjo që njihej shumë pak nga publiku për shkak të rezervimit të tyre, si në televizion edhe në rrjetet sociale.

Por së fundmi Balina ka shpërndarë në proflin e saj në Instagram një foto me partnerin e saj teksa kanë qenë për pak ditë pushime në vende malore me dëborë.

Në një intervistë për ‘Revistën Bordo’ ajo foli si rrallëherë rreth marrëdhënies së tyre:

“Andi im është i kujdesshëm, është i pranishëm, është me mua në çdo gjë që bëj, e në çdo rast kur kam nevojë për dikë. I jam pafund mirënjohëse Zotit, universit, apo çfarëdo lloj force, apo rrethane që e solli në jetën time. Thënë kjo, ai do tallet me mua e do më ngacmojë një vit rresht, pasi të lexojë këto që po them për të. Dhe përveç kësaj, duke qenë ai vetë shumë diskret, e i rezervuar për jetën e tij, unë bëj mirë ta mbyll me kaq (Qesh)”,- ka thënë ajo.

Sipas saj kimia, koordinimi, interesat e përbashkët, besimi në të njëjtat parime e bëjnë një marrëdhënie të funksionojë:

“Kimia, koordinimi, interesat e përbashkët, besimi në të njëjtat parime. Po këto janë fjalë shumë të përgjithshme. Në të vërtetë, mendoj se një formulë nuk ka dhe sugjerimet në këtë pikë janë të pavlera. Çdo çift duhet ta gjejë vetë atë që funksionon për të. E nëse nuk e gjen… atëherë nuk funksionon.”,- është përgjigjur Balina Bodinaku.