Ronaldo është duke pushuar ndërsa e ardhmja e tij po vendoset, një mbrëmje në klub, skandale dhe një Bugatti i prishur

Përshtati në shqip Albeu Sport

A do të qëndrojë te Manchester United?

E ardhmja e Cristiano Ronaldos te Man United është ende në pikëpyetje. Fabrizio Romano shkruan se portugezi kërkon të mos e mbajë këtë verë nëse vjen një ofertë e mirë. Manchester United nuk dëshiron ta humbasë sulmuesin 37-vjeçar dhe kërkon të qëndrojë edhe një vit deri në fund të kontratës aktuale.

Deri më tani, karriera e Ronaldos është në harresë. Duket se vetë Cristiano nuk është shumë i shqetësuar.

Pushimet nisën me një aksident. Nuk është faji i tij

Cristiano tradicionalisht pushon në Spanjë. Ndalesa e parë e tij ishte në Mallorca dhe atje portugezi jo vetëm që shijoi diellin dhe Detin Mesdhe, por edhe në mënyrë indirekte u fut në situata shumë të sikletshme.

Në mesin e qershorit, një nga Bugatti-t e Ronaldos me vlerë 2.1 milionë euro u përplas në një shtëpi fshati, megjithëse drejtuesi i makinës në atë moment nuk ishte vetë lojtari, por punonjësi i tij.

“Unë u përshëndeta nga një burrë dhe një grua e sjellshme,” tha pronari për tabloidin The Mirror. Në emër të Ronaldos u premtuan se do të kompensojnë të gjitha dëmet e shkaktuara nga aksidenti.

Cristiano duket se nuk e vuri re aksidentin: vetëm pak ditë më vonë kërceu në Tik-Tok me motrën dhe djalin e tij. Kjo është shfaqja e parë e portugezit në rrjetet sociale.

Ronaldo shkon edhe në klube

Në Mallorca, Ronaldo dukej shumë i gëzuar, kaloi shumë kohë me familjen e tij në një jaht dhe madje stërviti në stadiumin e Mallorca lokale me djalin e tij. Dhe më pas me avionin e tij privat ai shkoi për të pushtuar klubet e Ibizës.

Sigurisht, këtë herë ia dolëm pa fëmijë. Ronaldo vendosi t’i kushtojë të gjithë vëmendjen Georginas teksa të dy shkuan në një festë në klubin lokal të natës El Lio.

Gazeta Metro shkruan se ata kanë kërcyer gjatë gjithë natës, duke u përqafuar dhe puthur vazhdimisht me njëri-tjetrin.

Cristiano dhe Georgina u larguan nga El Lio të dielën herët në mëngjes të rrethuar nga roje sigurie. Ata u kthyen në Mallorca te fëmijët.

Cristiano u ndalua në aeroport

Një tjetër kapitull i pushimeve aktive të portugezit, Cristiano nuk mundi të kalonte detektorin e metaleve në korridorin VIP. Kur pajisja kërciti në mënyrë të pabesë, një nga truprojat e Cristianos ndërhyri dhe bëri një skandal me stafin e aeroportit.

Bodigardi i Ronaldos po bënte gjeste të tërbuara dhe kërcënonte. Ai tha se “ishte oficer policie në Portugali” dhe sugjeroi që punonjësit “të thërrasin kë të duan”, vetëm policia që mbërriti në vendngjarje mund të shuante skandalin me truprojën e portugezit.

Në të njëjtën kohë, Cristiano qëndroi mënjanë gjatë gjithë kësaj kohe dhe nuk ndërhyri. Gjysmë ore më vonë, futbollisti me shoqërinë e tij hipi në aeroplan dhe u largua i qetë.

Ç’pritet më tej?

Një ditë tjetër, Cristiano kthehet në vendndodhjen e Eric Ten Hag dhe fillon përgatitjet për sezonin e ri. Pushimet pothuajse kanë përfunduar. Ne kemi zgjedhur tashmë të gjitha opsionet për portugezin, por Fabrizio Romano këmbëngul se Manchester United definitivisht nuk do ta lëshojë CR7 këtë verë.

“Situata me Cristiano Ronaldon? Kemi biseduar disa javë më parë, ndaj pres të takoj Cristianon javën e ardhshme stërvitore, nuk mund të them asgjë më shumë. Nuk mendoj se jemi gati të ndahemi me një lojtar kaq të rëndësishëm”, siguron Bruno Fernandes.

Ronaldo e pëlqen Erik ten Hag. Portugezi është i bindur se ai është njeriu i duhur për Manchester United, por Eric nuk mund ta riformojë ekipin i vetëm. Sipas yllit portugez, është koha që skuadra të bëjë një merkato të fortë.

Portugezi është i kënaqur me disa nga lojtarët në skuadër, por beson se klubit i duhen edhe 6-7 lojtarë të tjerë për të luftuar në të gjitha frontet. Deri më tani, Manchester United ka nënshkruar vetëm me mbrojtësin e majtë të Feyenoord, Tyrell Malasia. Plus, ka ende negociata të rënda në vazhdim për blerjen e Frenkie De Jong.

Në të njëjtën kohë, humbja e Cristianos do të jetë gjithashtu një goditje e rëndësishme. Athletic shkruan se për këtë arsye klubi nuk dëshiron ta lërë lojtarin të largohet. Por tani vetëm Cristiano mund tí dhurojë gola Ten Hag. /albeu.com/