Roma fitore me “aromë” Championsi përballë Juventusit

Roma ka mundur me rezulatin 1-0 Juventusin në “Olimpico”.

Pavarësisht se ndeshja u domianua nga Juventusi, ishin romanët ata të cilët u treguan më të saktë para portës.

Pjesa e parë do të mbyllej me rezultatin e bardhë 0-0, ndërsa do të ndëshkoheshin me kartona të vderdhë për ndërhyrje të ashpra Locateli për bardhezinjtë dhe matic për Romën.

ndërkohë që në jesën e dytë të nesuarit e Mourinho do të shënonin dhe golin e vetëm të takimit, i cili ju dha tre pikëshin verdhekuqve.

Ishte Mancini ai që shënoi pas një asisis të Cristantes. Pavarësisht tentativave të bardhezinjve rezultati mbeti i pandryshuar, ndërsa Kean do të ndëshkohej me karton të kuq në minutën e fundit.