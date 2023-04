Rita Ora do të performojë në Eurovision 2023

Këngëtarja me origjinë shqiptare Rita Ora do të performojë disa prej hiteve të saj më njohura në gjysmëfinalen e Eurovizionit, muajin e ardhshëm. BBC konfirmoi lajmin dhe njoftoi se Orës do t’i bashkohen edhe artistë të tjerë, nën sloganin e këtij viti për konkusin që do të jetë “United by Music”.

Rebecca Ferguson gjithashtu do të performojë në qytetin e saj të lindjes, Liverpool. Duke folur në një Podcast të BBC-së, ajo tha: “Është një festë e Liverpool-it dhe Ukrainës përmes muzikës. Mezi po e pres sepse do të jetë ngjarja ime e parë ku do të vishem sipas rastit sepse sapo jam bërë mama gjatë javëve të fundit”.