Rishi Sunak zotohet të ndalojë kalimet me varka të vogla: Nëse vini këtu ilegalisht, nuk do të mund të qëndroni

Kushdo që arrin në Mbretërinë e Bashkuar me një varkë të vogël do të pengohet të kërkojë azil, sipas ligjeve të reja që pritet të shpallen javën e ardhshme.

Ministrat do të kenë për detyrë të largojnë këdo që vjen në Mbretërinë e Bashkuar përmes asaj rruge sa më shpejt që “të jetë e mundur në mënyrë të arsyeshme”.

Kryeministri e ka bërë “ndalimin e varkave” një nga pesë prioritetet e tij.

Kryqi i Kuq Britanik, një organizatë bamirëse humanitare, i quajti planet “jashtëzakonisht shqetësuese”.

Sekretarja e Brendshme Suella Braverman pritet të prezantojë legjislacionin e ri të martën.

Aktualisht, azilkërkuesit kanë të drejtë të qëndrojnë në vend për të dëgjuar çështjen e tyre, shkruan Albeu.com.

Sipas legjislacionit të ri, ata që mbërrijnë me varka të vogla do të pengohen të kërkojnë azil në Mbretërinë e Bashkuar, do të largohen në Ruandë ose në një “vend të tretë të sigurt” dhe do të ndalohen të kthehen përgjithmonë.

Rishi Sunak i tha Mail të dielën: “Mos bëni gabim, nëse vini këtu ilegalisht, nuk do të mund të qëndroni”.

Ai pritet të udhëtojë në Paris për një samit Britani-Francë të premten. Takimi me presidentin Emmanuel Macron do të jetë samiti i parë Mbretëri e Bashkuar-Francë që nga viti 2018.

Mendohet se dy politikanët do të diskutojnë për krizën e anijeve të vogla.

Sunak është zotuar të “ndalojë anijet një herë e përgjithmonë”.

“Migrimi i paligjshëm nuk është i drejtë për taksapaguesit britanikë, nuk është i drejtë për ata që vijnë këtu ligjërisht dhe nuk është e drejtë që bandat kriminale të lejohen të vazhdojnë tregtinë e tyre imorale. Unë jam i vendosur të mbaj premtimin tim për të ndaluar anijet”, tha ai për Mail të dielën.

Premtimi i qeverisë nuk është i drejtpërdrejtë. Asnjë emigrant nuk është dërguar në Ruandë dhe planet për ta bërë këtë janë aktualisht në pritje. Nuk ka gjithashtu asnjë marrëveshje kthimi në fuqi me BE-në.

Vitin e kaluar, qeveria njoftoi një marrëveshje me Ruandën për të dërguar azilkërkuesit atje me një biletë me një drejtim, shkruan Albeu.com.

Megjithatë, plani nuk ka filluar ende pasi u ndesh me kundërshtime të egra nga aktivistët dhe ndërhyrjet ligjore.

Kundërshtarët argumentuan se Ruanda nuk ishte një destinacion i sigurt dhe skema shkelte ligjet e të drejtave të njeriut.

Megjithatë, në dhjetor Gjykata e Lartë vendosi se skema nuk shkelte Konventën e OKB-së për Refugjatët. Ky vendim pritet të përballet me sfida të mëtejshme në gjykata.

Sipas planit, azilkërkuesve mund t’u jepet statusi i refugjatit për të qëndruar në Ruandë ose për të kërkuar azil në një “vend të tretë të sigurt”.

Qeveria thotë se do të dekurajojë të tjerët që të kalojnë Kanalin Anglez, por deri më tani nuk ka asnjë provë që ka ndodhur.

Një total prej 45,755 migrantësh kaluan Kanalin për në Britani në vitin 2022, sipas shifrave të qeverisë të mbledhura nga BBC.

Ky është numri më i lartë që kur këto shifra filluan të mblidheshin nga qeveria në vitin 2018.

Shifrat e fundit të Home Office tregojnë se 2,950 emigrantë kanë kaluar Kanalin tashmë këtë vit.

Shumica e atyre që vijnë me anije kërkojnë azil pas mbërritjes në MB dhe, nëse rasti i tyre pranohet, ata mund të aplikojnë për të qëndruar në Britani.

Megjithatë, kërkesat për azil të bëra më 28 qershor 2022 ose pas saj mund të refuzohen nëse aplikanti ka një “lidhje me një vend të tretë të sigurt”, siç janë vendet e BE-së./Albeu.com/