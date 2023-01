Rishi Sunak refuzon të thotë nëse ai përdor një mjek privat: Zgjedhje personale

Kryeministri britanik, Rishi Sunak ka refuzuar vazhdimisht të thotë nëse përdor kujdesin shëndetësor privat, duke këmbëngulur se ai “nuk është vërtet i rëndësishëm”.

Sunak tha për gazetaren e BBC, Laura Kuenssberg se kujdesi i tij shëndetësor ishte “një zgjedhje personale”.

Në intervistë, Laura Kuenssberg sugjeroi se kishte një interes të madh publik për vendimet e zotit Sunak dhe se ish-kryeministrja konservatore Margaret Thatcher ishte e hapur për zgjedhjen e saj për të përdorur një mjek të përgjithshëm privat.

Sunak tha se kujdesi shëndetësor është “diçka private”, duke shtuar se ai “u rrit në një familje të NHS”, me një baba që ishte mjek i përgjithshëm dhe një mama që ishte farmaciste.

Por kur u pyet përsëri, Sunak nuk iu përgjigj pyetjes dhe në vend të kësaj tha, në përgjithësi, “ne duhet të përdorim sektorin e pavarur” në mënyrë që pacientët të mund të zgjedhin se ku do të trajtohen.”

Një raport i gazetës në nëntor të vitit të kaluar sugjeroi se Sunak ishte regjistruar në një mjek privat të përgjithshëm që ofron takime gjatë ditës dhe tarifon 250 £ për një konsultë gjysmë ore.

Shifrat e fundit të NHS tregojnë se, në nëntor të vitit të kaluar, 58% e pacientëve të NHS nuk u panë në ditën kur ata caktuan një takim.

Në të njëjtën kohë, një rekord prej më shumë se shtatë milionë njerëz janë duke pritur për trajtim spitalor, pasi NHS përballet me një nga dimrat më të këqij në historinë e tij.

Zonja Cullen, sekretarja e përgjithshme e Kolegjit Mbretëror të Infermierisë, tha se nëpunësit publikë “duhet të jenë të qartë me publikun nëse po përdorin apo jo mbulimin privat shëndetësor”.

“Kjo ka të bëjë me të qenit i hapur, ka të bëjë me të qenit transparent dhe ka të bëjë me ndershmërinë,” tha ajo./Albeu.com/