Rishi Sunak hyn zyrtarisht në garë për të qenë kryeministër i ardhshëm i Britanisë

Rishi Sunak ka njoftuar ofertën e tij për t’u bërë udhëheqësi dhe kryeministri i ardhshëm konservator, gjashtë javë pasi Liz Truss e mposhti atë në postin e lartë.

Ish-kancelari është paraqitur për herë të dytë brenda pak muajsh pas dorëheqjes së jashtëzakonshme të zonjës Truss të enjten, 44 ditë nga posti i saj në krye të detyrës.

Në një postim në Twitter ku dhe shpalli kandidaturën e tij, Sunak tha se Mbretëria e Bashkuar përballet me “një krizë të thellë ekonomike”, duke shtuar: “Zgjedhja që bën partia jonë tani do të vendosë nëse brezi i ardhshëm i britanikëve do të ketë më shumë mundësi se sa e fundit.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022