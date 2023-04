“Rindërtojmë së Bashku”, një prej parimeve bazë të Programit “EU4Schools”

Përmes një publikimi në rrjete sociale, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP Albania) ka nënvizuar faktin se një prej parimeve bazë të Programit “EU4Schools” (“BE për Shkollat”) është të “Rindërtojmë së Bashku”.

Në kuadër të këtij parimi, vizitat monitoruese përbëjnë një element shumë thelbëror ku garantohet transparenca, llogaridhënia, gjithëpërfshirja dhe angazhimi sa më i madh i përfituesve.

Pas konsultimeve publike, të cilat përfshijnë drejtpërdrejtë nxënësit, mësuesit, banorët, përfaqësuesit e institucioneve qendrore e vendore etj. në planifikimin e rindërtimit të objekteve arsimore sipas nevojave kryesore që kanë, vizitat monitoruese në kantierin e ndërtimit u sigurojnë gjithashtu këtyre aktorëve:

të shohin nga afër mjediset dhe të konfirmojnë nëse strukturat arsimore janë rindërtuar apo riparuar sipas nevojave të tyre; të ndjekin progresin e punimeve të realizuara; të informohen në kohë reale nga inxhinierët dhe stafi i programit për sigurinë, cilësinë e materialeve të përdorura, punimet higjieno-sanitare etj.

UNDP Albania bën me dije se së fundmi, janë zhvilluar vizita monitoruese pranë 2 objekteve arsimore në Durrës, konkretisht në: Gjimnazin “Olsi Lasko” Durrës, me përfitues 775 nxënës, 35 mësues & 65,000 banorë të komunitetit; si dhe në Çerdhen Nr. 2, Durrës, me përfitues 70 fëmijë, 5 edukatore & 7,000 banorë të komunitetit.

Ndërkohë, deri më sot në kontekstin e #EU4Schools janë zhvilluar 39 vizita monitoruese me pjesëmarrjen e 648 personave, nga të cilët 89% janë shprehur shumë të kënaqur me cilësinë që ofrojnë objektet arsimore të rindërtuara/riparuara nga Programi “EU4Schools”.

“EU4Schools” financohet nga Bashkimi Evropian me 75 milion Euro dhe zbatohet nga UNDP Albania, i cili financon gjithashtu 765,000 Euro. Në fokus të tij është rindërtimi apo riparimi i 60+ objekteve arsimore në 11 bashkitë më të prekura nga tërmeti shkatërrues, me përfitues të drejtpërdrejtë rreth 25.000 fëmijë, nxënës e mësues.

Deri tani në kontekstin e këtij programi kanë përfunduar 40 objekte arsimore, ndërsa puna vijon aktualisht për rindërtimin/riparimin e 15 objekteve arsimore.

Për më shumë informacion rreth programit, ju ftojmë të ndiqni edhe portalin e transparencës: www.eu4schoolsportal.al .