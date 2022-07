Rindërtimi i Ukrainës, liderët botërorë mblidhen në Lugano

Liderë nga dhjetëra vende, organizata ndërkombëtare dhe sektori privat do të mblidhen sot në Zvicër për të hartuar një ‘Plan Marshall’ për të rindërtuar Ukrainën e shkatërruar nga lufta, shkruan The Guardian.

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, i cili do të marrë pjesë virtualisht, më herët paralajmëroi se puna në zonat që janë çliruar vetëm ishte “me të vërtetë kolosale”.

“Dhe ne do të duhet të çlirojmë mbi 2,000 fshatra dhe qytete në lindje dhe jug të Ukrainës,” tha ai.

Vlerësohet se më shumë se 120,000 shtëpi në Ukrainë janë shkatërruar gjatë pushtimit rus, duke nxitur nevojën për të mbledhur miliarda të ardhura për të rindërtuar vendin ekonomikisht. Shqetësimet e vazhdueshme për korrupsionin e përhapur në Ukrainë do të thotë se reformat me shtrirje të gjerë mbeten në fokus dhe do të jenë një kusht për çdo plan rimëkëmbjeje.

Lugano nuk është një konferencë premtuese, por në vend të kësaj do të përpiqet të parashtrojë parimet dhe prioritetet për një proces rindërtimi. Në praktikë, shkalla e rindërtimit do të varet nga rezultati dhe kohëzgjatja e luftës, dhe nëse Ukraina lindore – ku ka pasur shkatërrimin më të madh do të kthehet në Kiev apo do të mbetet në duart e Rusisë.

Kostoja e luftës llogaritet në 1 trilion dollarë nëse zgjat deri në fund të vitit. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka vlerësuar se hendeku i bilancit të pagesave të Ukrainës deri në qershor është afërsisht 14.3 miliardë euro.

Një nga çështjet më të ndjeshme do të jetë programi i deoligarkizimit dhe mënyra se si të forcohen institucionet e fuqishme kundër korrupsionit në një kohë kur ka të ngjarë të ketë flukse të mëdha parash nga SHBA dhe Europa. Në total, rreth 1,000 njerëz janë planifikuar të marrin pjesë në konferencë, duke përfshirë Presidenten e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, disa shefa qeverish dhe ministra të shumtë, sipas AFP.

Rindërtimi i Ukrainës pritet të kushtojë qindra miliarda dollarë Shkolla e Ekonomisë e Kievit (KSE) ka vlerësuar dëmin e shkaktuar deri më tani në ndërtesa dhe infrastrukturë në rreth 104 miliardë dollarë.

Ai vlerësoi se të paktën 45 milion metra katrorë banesa, 256 ndërmarrje, 656 institucione mjekësore dhe 1,177 institucione arsimore ishin dëmtuar, shkatërruar ose konfiskuar, ndërsa ekonomia e Ukrainës kishte pësuar tashmë humbje deri në 600 miliardë dollarë.