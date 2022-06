Rikthimi i madh po afron, zbulohet dita e firmës së Lukakut me Interin

Romelu Lukaku do të rikthehet në Serie A, teksa do të riveshë përsëri fanellën e Interit, skuadër me të cilët shkëlqeu disa sezone më parë.

Gjithçka tashmë ka përfunduar, ndërsa pritet të lojtari t’iu nënshtrohet vizitave mjekësore dhe të hedhë firmën për t’u quajtur zyrtarisht zikaltër.

Sipas “Sportmediaset” sulmuesi belg pritet që të mërkurën të kryejë testet mjekësore ndërsa numërimi mbrapsht për firmosjen e kontratës tashmë ka filluar./h.ll/albeu.com