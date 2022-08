Rikthimi i basteve, Rama: Nuk do të ketë salla parazitizmi, ja si do të veprohet

Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij këtë të mërkurë në një dëgjesë publike lidhur me rikthimin e basteve sportive.

Rama u shpreh se nuk do të ketë me hapje të sallave të lojërave të fatit, por po shkohet drejt formalizimit dhe lajmit të tyre vetëm online.

“Ne s’do kthehemni në asnjë mënyrë te sallat te lojërat te batërdia e lojërave të fatit as për baste as për makineta as për dreqë e shejtan.

E vetmja konsideratë është për bastet sportive online dhe për asgjë tjetër.

Pavarësisht se ka shumë diskutim mbi këtë se duhet e kjo e duhet dhe ajo.

Jo më salla parazitësh e parazitizmi në Shqipëri ku mblidhen njerëzit e harxhojnë orë të tëra e luajnë për të hedhur në erë edhe ato kursime që prindërit ua japin fëmijëve në dorë nuk do ketë”, tha Rama./albeu.com