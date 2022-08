Rikthehet Basha, kujton viktiamt e komunizmit: Kurrë nuk është vonë për drejtësi, të ndahemi nga e shkuara

Ish-kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka sjellë në kujtesë viktimat e regjimit komunist.

Me anë të një postimi në rrjetin social Facebook, Basha ka shkruar shprehjen e At Zef Pllumit: “Kurrgjanë mos kjosh i zoti me ba, rrno vetëm për me tregue.”

Ish-kryetari i PD shprehet se kurrë nuk është vonë për drejtësi, shkruan Basha dhe shton se ndarja nga e shkuara është e domosdoshme.

Postimi i plotë

“Kurrgjanë mos kjosh i zoti me ba, rrno vetëm për me tregue.”

At Zef Pllumit

Ata mbijetuan për t’i treguar shqiptarëve dhe mbarë botës krimet e tmerrshme të komunizmit, vrasjet pa gjyq, persekutimin dhe ndarjen e familjeve shqiptare, vrasjen dhe burgosjet e mendjeve më të ndritura që kishte vendi. Shqipëria do t’ju jetë përjetë mirënjohëse!

Por ndërsa mbijetuan ata panë me trishtim se si u lartësuan xhelatët e tyre, vazhduan të kenë pushtet dhe të jenë të paprekshëm. Përjetuan dhimbjen e mos gjetjes së eshtrave të të ekzekutuarve me dhe pa gjyq, zhdukjen e gjurmëve të krimeve dhe emrave të kriminelëve.

Kurrë nuk është vonë për drejtësi! Ndarja nga e shkuara totalitare dhe dënimi i saj janë sot imperative për shoqërinë, për paqen tonë sociale, për mbrojtjen e lirisë që është thelbi i idealit tonë europian, dhe për ngjadhënjimin e një të ardhmeje më të mirë./albeu.com