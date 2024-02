Rikthehen rreshjet e dëborës në Bogë-Theth, si vijon qarkullimi

Në Bogë-Theth gjatë orëve të para të mëngjesit janë rikthyer rreshjet e dëborës me intensitet mesatar.

Autoriteti Rrugor Shqiptar bën të ditur se “mjetet borëpastruese po punojnë për pastrimin e rrugës dhe shpërndarjen e kripës”. ARRSH tha se qarkullimi i automjeteve po kryhet pa probleme.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak sot vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme si pasojë e kalimit të një fronti të ftohtë atmosferik shoqëruar me masa ajrore të lagështa me origjinë jugperëndimore.

Moti parashikohet i vranët në të gjithë territorin shoqëruar me reshje shiu me intensitet të ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave.