Revista “Time” shpall Njeriun e Vitit 2023 këngëtaren e njohur amerikane

Ylli amerikan i popit Taylor Swift u emërua Njeriu i Vitit 2023 nga revista amerikane Time.

“Pjesa më e madhe e asaj që Swift arriti në 2023 është e pamatshme. Ajo premtoi t’u japë vlerë ëndrrave, ndjenjave dhe përvojave të njerëzve, veçanërisht grave që ndihen të neglizhuara dhe sistematikisht të nënvlerësuara”, tha drejtori i Time, Sam Jacobs.

Sipas revistës TIME, Taylor Swift po “bërë histori” pasi është e vetmja grua që është shpallur Personi i Vitit dy herë që nga fillimi i revistës në 1927. Hera e parë e saj ishte në 2017.

Taylor Swift (@taylorswift13) is TIME’s 2023 Person of the Year https://t.co/oyjR55azCZ pic.twitter.com/m2qbIbd5TX

— TIME (@TIME) December 6, 2023