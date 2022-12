Revista e njohur zbulon skandalin, kush është krimineli serb i luftës që goditi trupa e pajetë të shqiptarëve në Bosnje

Revista e famshme Rollin Stone, ka hetuar prapaskenat e një nga fotove më të tmerrshme të luftës së Bosnjes, ku zbërthen se si një çetnik serb, i quajtur Srdjan Golubovic i njohur si DJ Max, godet me shkelm kufomat, një boshnjake, dhe dy shqiptarë burrë e grua.

Tridhjetë vjet pasi një skuadër vdekjeje masakroi civilë në Bosnje, asnjë nga Tigrat famëkeq të Arkanit nuk ka dalë në gjyq për rolin e tyre të dyshuar në ato krime. Dhe për dekadat e fundit, njëri prej arritur të fitojë famë dhe para në festivale dhe klube evropiane. Bëhet fjalë pikërisht për DJ Max apo Srdjan Golubovic.

Hamijeta Pajaziti tenton të shpëtojë bashkëshortin e saj, Abdirami, pasi ai pësoi një plagë vdekjeprurëse me armë zjarri më 2 prill 1992 në Bijeljina. Pak çaste më vonë, edhe ajo u qëllua me armë

Remarkable investigation by @RollingStone.

Serbian war criminal who kicks the dead body of a woman in Bosnia in this ’92 pic is Srdjan Golubovic aka DJ Max.

He walks free & has performed in Serbia’s top music festival.

He was on the payroll of Serbia’s State Security Service. pic.twitter.com/UEuuRBpLq3

— Admirim (@admirim) December 30, 2022