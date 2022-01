Kryeministri Edi Rama ka publikuar në Facebook disa foto të borëpastrueseve që ndodhen në terren për të pastruar dhe shpërndarë kripë.

Rama, duke uruar fundjavë të qetë, shkruan se puna vijon pa pushim.

“MIRËMËNGJES

dhe me punën që vijon papushim me të gjitha kapacitetet për pastrimin dhe shpërndarjen e kripës në zonat e mbuluara me dëborë, ju uroj një fundjavë të qetë”, shkruan Rama./albeu.com