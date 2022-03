Reshje shiu e dëbore, parashikimi i motit për ditën e premte

Vendi ditën e premte do të ndikohet nga masat ajrore të paqendrueshme. Moti do të nisë me kthjellime e vranësira të cilat do të dendësohen në orët e pasdites e të mbrëmjes. Reshjet e shiut do të nisin në intensitet të ulët dhe në orët e mbrëmjes me intensitet mesatar në jug të vendit. Reshjet e borës do të përfshijnë zonat malore.

Era do të fryjë nga juglindja dhe verilindja e lehtë e lokalisht mesatare në bregdet.

Valëzimi në dete i forcës 2 dhe 3 ballë.

Temperaturat parashikohen:

Në zonat malore -4 deri 5°C në zonat e ulëta 1 deri 14°C në zonat bregdetare 2 deri 15°C

Ju urojmë një ditë të mbarë!