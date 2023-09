Republika Çeke blen 24 avionë luftarakë F-35 nga SHBA për 6.5 miliardë dollarë

Republika Çeke do të blejë 24 avionë luftarakë amerikanë F-35, njoftoi sot kryeministri i këtij vendi.

“F-35-ët e parë do të jenë gati në vitin 2029 dhe pilotët tanë do të fillojnë stërvitjen për ta në Shtetet e Bashkuara”, u tha Petr Fiala gazetarëve. Siç specifikoi ai, F-35-ët e parë do të mbërrijnë në vitin 2031 në Republikën Çeke dhe ushtria çeke do të ketë gjithsej 24 avionë deri në vitin 2035.

Ministrja e Mbrojtjes Jana Chernohova saktësoi se çmimi total i blerjes arrin në 150 miliardë korona (6,5 miliardë dollarë). “Ne do të paguajmë pothuajse 106 miliardë korona për avionët, municionet, simulatorët, trajnimet, taksat dhe elementë të tjerë deri në vitin 2034”, tha ministri i Mbrojtjes për shtypin. Shuma e mbetur do të shpenzohet posaçërisht për blerjen e karburantit dhe këto para do të mbeten në buxhetin e shtetit çek, shtoi ai.

Ushtria çeke aktualisht përdor avionë luftarakë Saab AB Gripen të prodhimit suedez, qiraja e të cilëve skadon në vitin 2027. Gripens do të zëvendësohet nga avionët amerikanë F-35, shitja e të cilëve në Republikën Çeke u miratua nga Departamenti Amerikan i Shtetit në qershor .

“Nuk ka më kohë për zgjidhje më të përkohshme,” tha Chernohova.

Sipas Fialës, financimi është siguruar pas vendimit të qeverisë për të dedikuar 2% të totalit të shpenzimeve të buxhetit të shtetit për mbrojtjen, në përputhje me angazhimin ndaj NATO-s.

“Është e rëndësishme të forcojmë marrëdhëniet tona me aleatët tanë të NATO-s. Me këtë lëvizje, ne po u themi atyre se ne e marrim seriozisht mbrojtjen e vendit tonë dhe se ata mund të llogarisin tek ne,” shtoi ai.