Rënia e tmerrshme e mbretit Cristiano Ronaldo

Nga www.footmercato.net

I mësuar me statistika përrallore, Cristiano Ronaldo pati një nga sezonet më të këqija të karrierës së tij për kthimin e tij te Manchester United vitin e kaluar. Me “vetëm” 24 gola dhe 3 asistime, edhe nëse këto shifra mbeten shumë të sinqerta për çdo sulmues, një nga lojtarët më të mirë të historisë pa dyshim.

Veç që skuadra e tij përfundoi në vendin e 6-të të trishtë, sinonim i mospjesëmarrjes në Champions League. Një rënie statistikore që u konfirmua këtë sezon, tashmë gjatë merkatos së verës, kur njeriu me 5 Topa të Artë donte të largohej për të gjetur një klub që do të merrte pjesë në edicionin e ardhshëm të kupës me veshë të mëdhenj.

Largimi i tij nga Djajtë e Kuq, pasi më në fund nuk u bë, portugezi, i cili megjithatë trokiti në disa dyer, iu desh të jepte dorëheqjen për të qëndruar në anën e Mançesterit për të marrë pjesë në Europa League me klubin anglez. Mbi të gjitha, përgatitja e tij u cungua nga problemet personale. Sot dyshimet kanë filluar të kthehen në siguri, shkruan albeu.com.

Statistikat në rënie

Pyetja meriton të bëhet, veçanërisht në moshën 37-vjeçare. Sulmuesi portugez po hyn në fushën e karrierës së tij profesionale. Aq më tepër që shërbimet e saj nuk janë më në nivelin që ishin në të kaluarën. Këtë sezon, Cristiano Ronaldo sigurisht që është paraqitur 6 herë në Premier League, por koha e tij e lojës mbetet e turpshme. Portugezi qëndroi në fushë vetëm 220 minuta në këto 6 ndeshje (që na jep mesatarisht 36 minuta për lojë të luajtur në ligën angleze) pa u përfshirë në asnjë gol për ekipin e tij! Prandaj, shumë larg standardeve të tij. Prandaj, Manchester United po përjeton një fillim të torturuar të sezonit dhe portugezi nuk është i panjohur për formën e dobët të klubit anglez. Vetëm i pesti në Premier League.

Arsyeja e vetme e kënaqësisë është performanca e tij në Ligën e Evropës, edhe nëse duket si një nënshtrim ndaj dëshirave të tij fillestare. Në këtë kompeticion, qendërsulmuesi pothuajse ka luajtur të gjithë të dy ndeshjet e kontestuara nga klubi anglez dhe madje ka ndarë arritjen e tij të vetme të sezonit gjatë fitores së mankunianëve ndaj Sheriff Tiraspol (2-0). Statistikat që mbeten shumë të pakta për ata që shpresonin të bashkoheshin me një klub të lartë evropian. Ndërsa rënia e tij vazhdon në një mënyrë relativisht shqetësuese në Angli, Cristiano Ronaldo donte të tregonte se çfarë është ende në të vërtetë i aftë me përzgjedhjen e tij të Portugalisë. Një armëpushim ndërkombëtar i cili duhej të vinte pikërisht në kohë për të harruar fillimet e mundimshme që përfshirë një derbi kundër Manchester City këtë fundjavë).

Vlerësime gjithnjë në rritje

Por jo gjithçka shkoi siç ishte planifikuar gjatë pushimit ndërkombëtar. Tashmë gjatë ndeshjes ndaj Çekisë, Cristiano Ronaldo jetoi një mbrëmje të re për ta harruar sa më shpejt pavarësisht fitores së madhe të skuadrës së tij (4-0). Mes dëmtimit të hundës në fillim të ndeshjes pas një përplasjeje me portierin kundërshtar, Tomas Vaclik, dhe rasteve të shumta të humbura, sulmuesi nuk mori pjesë realisht në festë, duke ikur golashënuesit më të mirë të përzgjedhjes luzitane. Kritikët atëherë logjikisht filluan të rrjedhin në drejtimin e tij. Tashmë, në vazhdën e një ndeshjeje të mëparshme kundër Spanjës, gazeta A Bola titulloi në kopertinë: “Më shumë Portugali”.

Por këtë të martë, sërish ndaj spanjollëve, pas fishkëllimës së fundit, habia ishte e madhe edhe te lojtarët portugez, madje kapiteni hodhi shiritin e kapitenit. “Ai është i pambrojtur. I mungon ritmi, i mungon vetëbesimi, i mungon shpejtësia dhe i mungon konkurrenca që ta ketë luajtur mirë lojën”, tha gazetari Vitor Serpa në editorialin e së përditshmes sportive portugeze. Pavarësisht kritikave të shumta, disa persona janë ngritur për ta mbështetur. Për këtë temë ka folur edhe Fernando Santos, trajneri i tij:“Cristiano ishte i frustruar kundër Spanjës, ai dëshiron të shënojë gola dhe golat do të vijnë kujtoi trajneri i Seleçao. Gjatë lojës, disa tifozë madje filluan të thërrisnin mbiemrin e sulmuesit, sipas Record.

Një legjendë e gjallë e pa respektuar sa duhet

Nuk mjafton për motrën e kapitenit, Katia Aveiro, me sa duket. Nga ana e saj, ajo këmbënguli të kujtonte rolin dhe peshën që vëllai i saj ka pasur gjithmonë mbi supe për të mirën e vendit të tij, ndërsa theksoi mungesën e kujtesës së tifozëve: “Duhet t’u japim një dorë atyre që kanë gjithmonë për Portugalinë. Por portugezët janë të sëmurë, të vegjël, pa shpirt, budallenj, mosmirënjohës. Ai që është ulur është Cristiano Ronaldo dhe nuk është askush tjetër veçse lojtari më i mirë në botë.Gjithnjë e më shumë në vështirësi si në klub ashtu edhe në përzgjedhje, mbreti CR7 mund të llogarisë në mbështetjen e familjes së tij në këtë periudhë më se delikate. /G.D albeu.com/