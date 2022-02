Rënia e pritshme e Cristiano Ronaldos dhe Lionel Messit?

Ndërsa Kylian Mbappe dhe Erling Haalan janë në qendër të të gjitha thashethemeve dhe janë sulmuesit e së tashmes, dominuesit e mëdhenj të dekadës së fundit në lojën e bukur duket se po humbasin terren.

Nga viti 2008 deri në vitin 2018, kur çmimi shkoi për Luka Modric, Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi absolutisht dominuan majat e futbollit. Pesë trofe të Topave të Artë për secilin prej tyre në dekadën e tyre të mrekullueshme, në të cilën ata e ngritën lojën e bukur në përsosmëri me një nga duelet më të mira në histori kur luajtën për Real Madridin dhe Barcelona.

Mbështetësit dhe kundërshtarët garojnë për të treguar se i tyri ishte më i miri i të gjitha kohërave, duke ekspozuar rekordet, trofetë dhe rekordet e tyre në një luftë që sot vazhdon të gjenerojë ndarje opinionesh. Në atë 2018 portugezi shkoi te Juventusi në Torino, lufta u hollua jo pak, megjithëse argjentinasi fitoi edhe dy Topa të Artë më vonë.

Një sezon i komplikuar

Në verën e vitit 2021, ata të dy ndryshuan vendet në të njëjtën verë. Portugezi kthehet në një Manchester United ku është ende vendimtar në moshën 37-vjeçare, me 15 gola në 37 ndeshje. Por larg atyre rekordeve të dikurshme. Argjentinasi te PSG sepse Barcelona nuk mundi ta rinovonte. Ai mezi ka 7 gola dhe po aq asistime në 21 ndeshje.

Ende në skuadrat konkurruese që do të luftojnë për të fituar Ligën e Evropës, gjeneratat e reja me Kylian Mbappe në krye i kërcënojnë t'i lënë në hije dhe në shumë raste ia dalin, siç e kemi parë me francezin. Ajo ka të gjitha pikat, përveç habisë, se ndryshimi i brezit është një hap larg përfundimit, sepse edhe Erling Haaland synon të jetë pjesë e tij.