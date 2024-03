“RENEA, duart lart”, momenti kur Luçiano Deraj arrestohet në dhomën e gjumit (VIDEO)

Policia e Vlorës ka ndarë pamjet nga aksioni i zhvilluar në shtëpinë e Luçiano Deraj alias Albano Deraj, në fshatin Babicë.

Vihet re që forcat RENEA kanë arrestuar Derajn në dhomën e gjumit, ndërsa kanë gjetur të fshehura në tavan armë të tilla si snajper, pistoleta, kallash, fishekë, por gjithashtu janë sekuestruar targa makinash dhe maska.

Çfarë u sekuestrua

1-Një armë zjarri snaiper e kalibrit 7.62-mm, e montuar ne gjendje luftarake me silenciator (zhurmembytes)

2-Pjesë përbërëse arme luftarake për formimin e 2(dy) armë te tjera zjarri pushkë snajpere.

3-Një armë zjarri pistoletë, e markës Zastava, kalibri 10-mm, me ” dhe dy krëhëra me fishekë të po këtij kalibri.

4-Një arme Pistoletë-Stilolaps me ngjyrë Bronxi dhe një sasi prej 40 fishekësh të kalibrit 5.6-mm.

5-Një armë , e future në këllëf, e kalbirit 12mm, e prodhimit Rus

6-Dy kuti plastike me material ndihmese per mirembajtjen e armeve snaipere.

7-Mine e pershtatur me cellular dhe eksploziv plastic si dhe shtatë copë kallëp lëndë eksplozive plastik te kapaciteteve 200 dhe 400gr.

8-Kater silenciator me trup metalik me ngjyrë të Zezë për armë te gjata

9-Një Dylbi Optik termik me ngjyrë ushtarake me mbishkrimin NUC FOR BEST IMAGE,me gjatësi 41-cm me shikueshmeri naten

10-Katër dylbi optike si ato që vendosen në armët e zjarrit për shënjestër në largësi.

11-Dy palë dylbi optike vëzhgimi.

12-Akesorë plotësues për shënjestra optike të armëve të zjarrit.

13-Një kuti plastike me ngjyrë të Zezë Brenda së cilës gjenden 200 copë fishekë 9-mm.

15-Nje sasi e madhe fishekesh të kabibrit 7.65-mm dhe 45 krehera automatiku fishekë të kalibrit 7.62, model 56 dhe një sasi e madhe fishekësh të po këtij kalibri

15-Nje sasi e madhe fisheke kaliber 12 mm

16-Disa mijera fisheke luftarake calibrave te ndryshem , ndezësa granatash dore.

17-Disa aparate telefonik cellular qe do I nenshtrohen ekspertizes

18-Një radio marrëse-dhënëse, me mbishkrimin BOATHENG, me karikuesin e saj ne vale te DVP Vlore

19-Një pajisje me antenë me mbishkrimin DETECTOR K18 RFGS.

20-Njësi qëndrore kompjuteri e markës HP, dhe DVR

21-Nje numer i madh targash automjetesh dhe celesash te ndryshem automjetesh

22-Disa maska me ngjyre te zeze dhe maska silikoni me imazhin e kokes se njeriut.

23- Disa fenelina policie e veshje te ndryshme./albeu.com