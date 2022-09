RENDITJA/ Camp Nou kryesoi listën e stadiumeve me frekuentimin më të lartë, duke kaluar 2 klube gjermane

Camp Nou filloi këtë sezon si stadiumi me frekuentimin mesatar më të lartë në Evropë.

Fusha në shtëpi e Barcelonës madje kaloi Signal Iduna Park, i cili kryesoi listën sezonin e kaluar me një mesatare prej 82,538 spektatorësh për lojë, shkruan albeu.com.

Allianz Arena e Bayern Munich është e treta me një mesatare prej 75,012 frekuentimi.

Pavarësisht se klubi i tyre nuk ka treguar gjithmonë futbollin më të mirë në shtëpi së fundmi, tifozët e Manchester United po shkojnë aktivisht në Old Trafford, i cili përfundoi i katërti.

Stadiumi San Siro i kampionit mbrojtës të Serisë A, Milanit, plotëson top pesëshen.

Ka një sezon të gjatë përpara, por me këtë ritëm, Camp Nou me siguri do të jetë në gjendje të mbajë vendin e parë. /albeu.com/