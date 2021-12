RENDITJA/ 10 filmat më të bukur të të gjitha kohërave sipas publikut (FOTO LAJM)

Një klasifikim i fundit ka radhitur 10 filmat më të bukur të të gjitha kohërave në mbarë botën.

Renditja ofrohet nga Imdb, platforma më e rëndësishme e kinemasë në internet, e cila mbledh çdo ditë opinionet e miliona përdoruesve. Pra, këtu janë dhjetë titujt më të votuar nga publiku, ndër të cilët shfaqen disa surpriza.

Fight Club (1999)

Le të fillojmë nga numri 10 ku takojmë “Fight Club”, kryeveprën e David Fincher bazuar në romanin me të njëjtin emër të Chuck Palahniuk, ndërsa protagonistët e filmit janë Brad Pitt dhe Edëard Norton që konkurrojnë në mjeshtëri.

“The Good, the Bad, the Ugly” (1966)

Vendi i nëntë shkon për filmin “The Good, the Bad, the Ugly”, një kryevepër nga Sergio Leone që përzien vestern-in amerikan dhe vetësigurinë e latinëve. Në qendër janë Biondi (i miri), një Clint Eastëood më i errët dhe më i padepërtueshëm se kurrë, Tuco (i shëmtuari), një agjent i përsosur i dyfishtë Eli ëallach dhe së fundi zuzari, vrasësi Sentenza i interpretuar nga një tradhtar Lee Van Cleef. Të tre shkojnë në një gjueti thesari, ndërsa Lufta Civile po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të sapolindura. Skena e fundit e filmit, një moment historik në kinema, është e paharrueshme.

Pulp Fiction (1994)

Është e vështirë të flasësh për Sergio Leone pa përmendur Tarantinon dhe këtu regjisori me origjinë italiane mund mësuesin e tij vetëm me një pozicion: “Pulp Fiction” është në vendin e tetë. Një film kulti për breza të tërë, dialogët paradoksalë, situatat ekstreme dhe humori makabër kanë infektuar një pjesë të madhe të kinemasë së mëvonshme, por edhe letërsinë, videolojërat dhe artin. Përveç kësaj, ky film zbuloi John Travolta dhe shenjtëroi Uma Thurman në mesin e aktoreve të mëdha.

The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)

Atmosferë fantazie për vendin e shtatë, “The Lord of the Rings: The Return of the King”. Çuditërisht, ky nuk është kapitulli i parë i trilogjisë nga Peter Jackson, por i fundit. Dy të tjerët janë, përkatësisht, në vendin e njëmbëdhjetë dhe të pesëmbëdhjetë.

Schindler’s List (1993)

Vendi i gjashtë për dramën e Steven Spielberg me historinë e vërtetë të Oscar Schindler, një industrialist gjerman, i cili, duke rrezikuar jetën dhe karrierën e tij, arriti të shpëtojë mijëra hebrenj nga Holokausti. I xhiruar bardhezi, interpretohet nga Liam Neeson, Ben Kingsley dhe Ralph Fiennes.

12 Angry Men (1957)

Filmi më i vjetër në renditje, premiera e filmit të Sidney Lumet është në vendin e pestë. Një film emocionues, i cili na çon brenda një jurie që ka të bëjë me një djalë të akuzuar për atdhetar. Historia përqendrohet te një jurist i cili, mbi bazën e “dyshimit të arsyeshëm”, përpiqet të bindë njëmbëdhjetë anëtarët e tjerë që ta shfajësojnë djalin. Një klasik që nuk duhet humbur, i thellë dhe emocionues.

The Dark Knight (2008)

Batman i Tim Burton nuk shfaqet as në 250 filmat më të mirë në faqe, ndërsa ai i Christofer Nolan është dhe madje i katërti. Falë një regjie spektakolare, por edhe të një aktori të jashtëzakonshëm. Christian Bale është një Batman i ashpër dhe i besueshëm, por më i mirë se ai është Heath Ledger, një Joker të cilin shumë e konsiderojnë më të mirë se ai i Jack Nicholson të vitit 1989.

The Godfather (1972) dhe The Godfather Pjesa II (1974)

Kryevepra e Francis Ford Coppola-s, e bazuar në romanin me të njëjtin emër të Mario Puzos, i cili ka shkruar edhe skenarin, është i dyti, ndërsa tjetri Kumbari – Pjesa II është i treti. E përsosur në çdo aspekt, nga skenografia deri tek aktrimi që kalon në skenar dhe padyshim regjia, saga e Don Vito Corleone dhe familjes së tij mafioze janë një klasik që të mahnit edhe sot. Nuk ka shanse që dikush të mos e ketë parë.

The Shaëshank Redemption (1994)

Vendi i parë është një surprizë e vërtetë. Mund të prisnim Forrest Gump (i cili është i 12-ti), Goodfellas (18), One Fleë Over the Cuckoo’s Nest (17) dhe dhjetëra filma të tjerë, por në vend të parë filmi më i famshëm dhe më i vlerësuar nga publiku është “The Shaëshank Redemption. Në qendër është Tim Robbins si Andy Dufresne, një bankier disi i ngathët që e gjen veten të mbyllur në një burg të sigurisë maksimale për vrasjen e gruas dhe të dashurit të saj. Këtu ai takohet me Red, të interpretuar nga një Morgan Freeman në formë të jashtëzakonshme, dhe së bashku ata krijojnë një miqësi të fortë që do ta lejojë Andin të kthehet për të jetuar. Me pak fjalë, një histori që godet zemrën dhe mendjen, e nominuar për shtatë Oscar, por pa fituar asnjë./albeu.com/