Reme Lala, ish-deputetja e PDIU-së në qarkun e Didrës Reme Lala ka marrë post të ri shumë të rëndësishme.

Deputetja e re është emëruar drejtoreshë e Shërbimit Social Shtetëror, post i cili më parë mbahej nga Luneda Sufali.

Lajmin e ka bërë me dije fotografi Agim Rama, i cili ka publikuar një foto të Lalës ku shkruan: “Me Reme Lalën, me drejtuesen e Sherbimit Social Shteteror, per nje fryme të re drejtimi”, shkruan Rama.