Rekord në BE, bullgarët votojnë për të pestën herë në dy vitet e fundit

Votuesit në Bullgari nisen të dielën, më 2 prill, për në qendrat e votimit për zgjedhjet parlamentare të pesta të vendit në dy vjet. Sondazhet sugjerojnë se as ky votim nuk do të mund t’i japë fund ngërçit politik që e ka kapluar vendin më të varfër dhe një nga më të korruptuarit të BE-së.

Më shumë se 5.600 kandidatë që përfaqësojnë 14 parti politike dhe shtatë koalicione partiake kanë kandiduar për të zënë 240 ulëset në Asamblenë Kombëtare, parlamentin e Bullgarisë. Një parti duhet t’i sigurojë të paktën 4 për qind të votave për të fituar ulëse në parlament.

Vendvotimet janë hapur në orën 7 të mëngjesit sipas kohës lokale dhe do të mbyllen në orën 20:00. Analistët thonë se pjesëmarrja mund të pengohet nga një valë kërcënimesh me bomba të kësaj jave, që çuan mbylljen e qindra shkollave që do të funksiononin si qendra votimi.

Bullgaria është qeverisur kryesisht nga qeveritë e përkohshme të emëruara nga presidenti Rumen Radev. Kjo pasi që zemërimi i grumbulluar për vite të tëra për korrupsion u shndërrua në protesta masive në vitin 2020. Kriza politike e ka shtyrë Bullgarinë të shtyjë miratimin e euros si valutë deri në vitin 2025.

Vendi ballkanik me afro 8 milionë banorë, i dyti më i korruptuari në BE sipas Transparency International, po lufton gjithashtu me inflacionin e rritur që po pengon rimëkëmbjen ekonomike nga pandemia COVID-19. Bullgaria kishte normat më të larta të vdekshmërisë nga COVID-19 në BE, shkaku i përqindjes së ulët të vaksinuarve.

Partia e qendrës së djathtë GERB, e cila drejtonte qeverinë kur shpërthyen protestat, dhe koalicioni pro-evropian i Ne Vazhdojmë Ndryshimin dhe Bullgaria Demokratike pritet të kryesojnë në votime, njësoj si në zgjedhjet e tetorit të vitit të kaluar.

Votimet e fundit ishin ndjekur nga përpjekje të shumta të dështuara nga partitë për formimin e një koalicioni të qëndrueshëm qeverisës.

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) do të ketë vëzhgues në terren për të vëzhguar votimin.

Frika se mund të manipulohet me rezultatin e zgjedhjeve është shtuar shkaku i një vendimi të zyrtarëve zgjedhorë për ta kufizuar përdorimin e makinerive elektronike të votimit dhe për t’u kthyer në fletëvotimet e letrës.