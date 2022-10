Rekord i ri botëror për Festivalin e Dritave në Indi, ndizen mbi 1.5 milion qirinj në Ayodhya për Diwali (FOTO LAJM)

Qyteti Ayodhya ka tejkaluar edhe një herë rekordin botëror të “diya”, qirinjtë e ndezur mbrëmë, mbi 1 milion e 576 mijë, me rastin e Diwala, festivali i dritave, gjatë të cilit në të gjithë Indinë janë ndezur dritat, më pas, hahen ëmbëlsira tipike dhe shkëmbehen dhurata.

Ayodhya, në shtetin Uttar Pradesh është qyteti indian në të cilin, sipas tregimeve mitologjike, perëndia Rama u kthye, pasi mundi mbretin e Lanka Rava, së bashku me gruan e tij Mata Sita dhe i dha fund 14 viteve mërgim, duke u kurorëzuar në mbretërimi i tij.

Disa qindra vullnetarë punuan për tre ditë për të vendosur qirinjtë në brigjet e lumit të qytetit, përgjatë tempullit Ram ki Paidi, që besohet të jetë vendlindja e perëndisë. Festivali i dritave, i cili këtë vit bie më 24 tetor, feston fitoren e dritës mbi errësirën, të drejtësisë mbi padrejtësinë.

Referenca është për simbolin e lashtë të Yin dhe Yang, në të cilin e zeza është kundër të bardhës dhe errësira me shkëlqimin. Drita është simboli i së mirës, ​​i gëzimit, i pozitivitetit, i rendit qetësues që bie ndesh me kaosin e errësirës. Ceremonia me qirinjtë, tashmë e futur në Librin e Rekordeve Guinness, filloi në vitin 2017 me praninë e politikanëve të shquar dhe Kryeministrit Modi.