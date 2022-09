REKORD/ Çmimet “kapin qiellin”, familjet shqiptare te “buka e gojës”

Rritja e çmimeve po kthehet në një problem shqetësues në mbarë botën, por në Shqipëri flitet “për bukën” e gojës.

Ndërkohë INSTAT ka publikuar treguesit e inflacionit për gushtin ku vërehet një rritje e fortë e çmimeve duke kapur nivele rekord, të cilat Shqipëria nuk i ka hasur gjatë 20 viteve të fundit.

Sipas INSTAT, çmimet gjatë gushtit në të gjithë ekonominë u rritën me 8 për qind, ndërkohë që goditjen më të madhe e patën sektorë si “transporti” me 19.3 për qind dhe ushqimet me më shumë se 14 për qind.

Brenda këtij grupi, shtrenjtimin më të madh e pësuan produktet bazike të të ushqyerit në një familje mesatare të vendit siç janë vaji, qumështi, vezët, sheqernat, mishi, etj.

Ndërkohë sfida më e madhe mbetet për t’u parë gjatë muajve të dimrit, kur pritet një krizë e përgjithshme energjitike dhe çmime në rritje./albeu.com/