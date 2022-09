Refuzoi të mbante shami në kokë, Presidenti i Iranit braktis intervistën me gazetaren e CNN

Presidenti iranian Ebrahim Raisi u tërhoq nga një intervistë e planifikuar prej kohësh me gazetaren e CNN, Christiane Amanpour në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, pasi ajo refuzoi kërkesën e minutës së fundit për të mbajtur një shall në kokë.

Rreth 40 minuta pasi intervista ishte planifikuar të fillonte, asistenti i tha Amanpour se presidenti i kishte sugjeruar që të mbante një shall në kokë. Po gazetarja e “refuzoi me mirësjellje”.

Amanpour, e cila është rritur në kryeqytetin iranian Teheran dhe flet rrjedhshëm gjuhën, tha se ajo mbajti një shall në kokë ndërsa raportonte në Iran për të respektuar ligjet dhe zakonet lokale. Por ajo tha se nuk do të vinte shami për të kryer një intervistë me një zyrtar iranian jashtë një vendi ku nuk kërkohet.

“Këtu në Nju Jork, apo kudo tjetër jashtë Iranit, nuk më është kërkuar kurrë nga asnjë president iranian – dhe unë kam intervistuar secilin prej tyre që nga viti 1995 – qoftë brenda apo jashtë Iranit, asnjëherë nuk më është kërkuar të vesh një shamia e kokës”, tha ajo në programin “New Day” të CNN.

“Kam refuzuar me shumë mirësjellje në emër të vetes dhe CNN-it dhe gazetareve femra kudo, sepse nuk është një kërkesë”.

Ligji iranian kërkon që të gjitha gratë të veshin mbulesë të kokës dhe veshje të lirshme në publik. Rregulli është zbatuar në Iran që nga Revolucioni Islamik i vitit 1979 dhe është i detyrueshëm për çdo grua në vend duke përfshirë turistët, figurat politike që vizitojnë dhe gazetarët.

Protestat shpërthyen në të gjithë Iranin javën e kaluar për vdekjen e 22-vjeçares Mahsa Amini ndërsa ishte në paraburgim, pasi u arrestua nga policia morale e Iranit me një akuzë për shkelje të ligjit për shamitë e kokës./albeu.com