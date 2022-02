Reforma Territoriale, Basha: Është një fillim i mbarë dhe një zotim i mbajtur i PD

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka folur sërish mbi Reformën e re Territoriale.

Basha e ka cilësuar si mundësi të jashtëzakonshme nismën e PD për ndarjen e re territoriale.

Komentet kryedemokrati i bëri përmes një postimi në rrjetet sociale, pasi sot u zhvillua tryeza e parë e punës për këtë reformë.

“Ngritja e komisionit për Reformën Territoriale është një hap i rëndësishëm dhe një mundësi e jashtëzakonshme për të vendosur vetëqeverisjen vendore në shërbim të njerëzve. Partia Demokratike do t’i prijë këtij procesi, dhe duke dëgjuar zërin e qytetarëve në çdo skaj të vendit, në bashkëpunim me ekspertët më të mirë të fushës dhe me mbështetjen e partnerëve, do hartojmë një reformë që u shërben qytetarëve, jo partive. Kjo tryezë e parë në Tiranë është një fillim i mbarë dhe një zotim i mbajtur nga Partisë Demokratike, që sot u ka dhënë qytetarëve instrumentin për të rifituar autonominë në vetqeverisejn vendore”, shkruan Basha./albeu.com/