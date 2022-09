Referendumet ruse në Ukrainë, Stoltenberg: Nuk kanë asnjë legjitimitet! NATO mbështet Kievin

NATO nuk i njeh rezultatet e referendumit në Ukrainë. Lidhur me këtë ka reaguar Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës së Atlantikut të Veriut, Jens Stoltenberg. Me anë të një postimi në Tëitter, Stoltenberg shkruan se referendumet e bëra nga Rusia nuk kanë asnjë legjitimitet dhe janë në shkelje të ligjit ndërkombëtar.

“Sapo fola me Presidentin Zelensky. Ne e kemi bërë të qartë se aleatët e NATO-s mbështesin fuqishëm sovranitetin dhe të drejtën e Ukrainës për vetëmbrojtje. Referendumet e rreme të mbajtura nga Rusia nuk kanë legjitimitet dhe janë një shkelje flagrante e ligjit ndërkombëtar. Këto toka janë Ukraina”, ka shkruar Stoltenberg.

Just spoke with President @ZelenskyyUa & made clear that #NATO Allies are unwavering in our support for #Ukraine’s sovereignty & right to self-defence. The sham referenda held by #Russia have no legitimacy & are a blatant violation of international law. These lands are Ukraine.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 27, 2022