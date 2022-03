RECETA/ Drekë e shpejte dhe e lirë për të gjithë familjen: Makarona fantastike me spinaq dhe kos (VIDEO)

Nëse nuk keni kohë apo ide për drekë, ne kemi një sugjerim fantastik për ju.

Makarona të shpejta dhe të lëngshme me spinaq dhe kos me siguri do të kënaqin familjen tuaj.

Mund të përdorni edhe spinaq ose chard të ngrirë dhe përgatitja është shumë e thjeshtë.

Provojeni dhe shikoni vetë!

E këndshme!

Përbërësit:

500 gr. makarona

500 gr. spinaq

1 litër kos

300 ml. qumësht

3-4 vezë

150 ml. vajra

1,5 lugë çaji kripë

shumë pak erëza të thata, (por jo domosdoshmërisht)

Përgatitja:

Lyejmë me yndyrë një tepsi ose enë rezistente ndaj zjarrit. Shkundni makaronat. Rrahim vezët me tel dore, shtojmë vajin, qumështin, kripën, kosin dhe spinaqin e grirë. I trazojmë të gjitha dhe i tundim sipër makaronave, i trazojmë pak në tigan.

Mbulojme me leter dhe e pjekim ne furre te nxehur me pare ne 220 grade per 30 minuta, e heqim letren dhe e leme edhe 10 minuta qe te marre nje kore te lehte siper.

Shërbejeni me një gotë kos ose sallatë. Këtë pjatë mund ta piqni edhe me produkte mishi të thatë (sallam të grirë ose proshuto) ose ta servirni me sallam të pjekur ose thjesht me pak produkte mishi të thatë të grirë. E këndshme. /albeu.com/

Shihni udhëzimet hap pas hapi për përgatitjen: