Rebelimi i Wagnerit, Kina i afrohet Putinit, çmimi i naftës në rritje

Kina po i zgjat dorën e mbështetjes sw Vladimir Putin, i cili është përballur me sfidën më të madhe në 23 vitet që ka drejtuar Rusinë.

Pekini tha se “kjo është çështje e brendshme e Rusisë” dhe “si një aleat miqësor i Rusisë dhe një aleat strategjik me një mirëkuptim për t’u bashkuar në epokën e re, Kina mbështet Rusinë në ruajtjen e stabilitetit kombëtar dhe arritjen e zhvillimit dhe prosperitetit”.

Deklarata e Pekinit është formuluar me shumë kujdes, ndërsa Xi Jinping përpiqet të mbajë një këndvështrim në përmirësim të vazhdueshëm për marrëdhëniet e Kinës me Shtetet e Bashkuara, pa hequr dorë nga aleancat e saj, veçanërisht me Kremlinin.

Një aleancë që u duk se u forcua veçanërisht pas vizitës së rrufeshme të zëvendësministrit të jashtëm rus, Andrei Rudenkonë në Pekin ku u takua dje me zyrtarë kinezë, në përpjekje për të konfirmuar bashkëpunimin e ngushtë dhe reciprocitetin politik të dy palëve.

Megjithatë, në të njëjtën kohë, frika për pasojat e rebelimit të Yevgeny Prigozhin dhe Wagner kundër Putinit po “përhapet” në tregun e energjisë, pasi çmimet e naftës u rritën sot, mes frikës së destabilizimit politik në Rusi, një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë.

WTI u rrit me rreth 1% për t’u mbyllur në 70 dollarë për fuçi, ndërsa Brent u rrit pothuajse në të njëjtën mënyrë, në 0.95%.

Rebelimi i Wagner pritet të mbizotërojë në këshillin e ministrave të jashtëm të BE-së

Rebelimi i kompanisë mercenare Wagner në Rusi pritet të lërë në hije mbledhjen e sotme të këshillit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Luksemburg, megjithëse në rendin e ditës ishin disa kriza të tjera.

Shefi i politikës së jashtme të BE-së, Joseph Borrell kishte biseduar me ministrat evropianë për tre ditët e fundit, ndërsa mercenarët lëviznin drejt Moskës për të hequr udhëheqjen ushtarake ruse përpara se të ktheheshin prapa.

Ministrat evropianë të Punëve të Jashtme, në këshillin e të cilëve pritet të marrë pjesë homologu i tyre ukrainas Dmytro Kuleba përmes video-lidhjes, pritet të shprehin edhe një herë solidaritetin e tyre në Kiev dhe të vlerësojnë ecurinë e planit që Evropa të furnizojë ushtrinë ukrainase me 1 milion predha dhe iniciativa për të trajnuar 24,000 ukrainas deri në fund të vitit./Albeu.com/