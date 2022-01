Real Madrid, Haaland është ëndrra tjetër e Perez, kontaktet me Raiolën kanë filluar

Prioriteti është Kylian Mbappe, por Real Madrid do të tentojë edhe Erling Haaland.

Sipas “Sport”, Florentino Perez tashmë ka nisur kontaktet me Mino Raiolan, agjentin e sulmuesit norvegjez, i cili ka marrë oferta edhe nga klube të tjera: Barcelona, ​​Manchester City, Manchester United, Chelsea dhe Liverpool.

Dhe PSG gjithashtu mund të shtohet në këtë listë, nëse humbet Mbappe.

Gazeta katalanase shpjegon se vullneti i Los Blancos do të ishte që fillimisht të merrnin yllin francez dhe më pas të përplaseshin me ish-lojtarine Salzburgut. Megjithatë Haaland do të preferonte të shkonte në një klub ku do të ishte ylli i padiskutueshëm i skuadrës. /albeu.com/