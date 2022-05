Reagon për herë të parë “InvestCorp” në lidhje blerjen e Milanit

Diçka po lëviz dhe, për herë të parë, edhe deri më tani askush nga “InvestCorp” nuk kishte komentuar ndonjëherë mbi lajmet për një ndryshim të mundshëm të pronësisë midis Elliott dhe fundi i Barhainit.

Fjalët e Rishi Kapoor, një nga CEO të kompanisë së fuqishme, ai ka komentuar në lidhje me këtë gjë për “Gulf News”, gazetën e Emirateve Arabe.

“A është blerja e klubit të Milanit e përfunduar? Në këtë fazë nuk është e mundur të komentohet. Por është një fakt që “investCorp” nuk ka pasur kurrë ndonjë ekspozim tjetër të drejtëpërdrejtë ndaj ekskluziviteteve sportve askund.”

Kapoor përsëri : “Ajo që ne kemi është një investim në Agjencinë e Talenteve të Bashkuar në Shtetet e Bashkuara, e cila përveç argëtuesve dhe artistëve, përfaqëson dhe bashkëpunon ngushtë edhe me personalitete sportive. Përmes Agjencisë së Bashkuara të Talenteve ne kemi një vlerësim dhe mirëkuptim të fortë se si funksionon kompania në Shtetet e Bashkuara. Dhe sporti tani është një komponent kyç i tregut të argëtimit… “.

Me pak fjalë, pyetja është shumë e qartë: InvestCorp nuk ka investuar kurrë në klube futbolli deri më tani dhe nuk ka kërkuar alternativa për Milanin. Pavarësisht kësaj, ajo është e bindur se sporti mund të jetë një mjet i rëndësishëm për të zgjeruar tregun e tyre të investimeve dhe për të ndihmuar fondin të zgjerojë më tej portofolin e aseteve të menaxhuara. Oferta është në tryezën e Elliott dhe, me mbylljen e kampionatit të dielën e ardhshme, ka më shumë se gjasa që fondi i Barhain të presë një përshpejtim të qartë. Do të duhet ende pak kohë, por letrat janë të kthyera lart dhe brenda ose jashtë mund të jenë vërtet afër./ h.ll/albeu.com