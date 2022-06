Reagimi i Bullgarisë, vjen përgjigja e dytë e Ramës: Miqtë e vërtetë nuk e dëmtojnë njëri-tjetrin

Kryeministri Edi Rama ka bërë një tjetër deklaratë për Bullgarinë, pasi kjo e fundit reagojnë në lidhje më gjuhën e përdorur nga kryeministri shqiptar në Bruksel, duke e paralajmëruar të ketë kujdes.

Rama fillimisht u përgjigj me një ultimatum duke i thënë të heqin VETO-n, ose të durojnë atë, ndërsa tani shkruan se “miqtë e vërtetë nuk e dëmtojnë njëri-tjetrin, por i japin dorën”.

And by the way let me remind you dear Bulgarian friends that it took a short phone call with @BoykoBorissov to settle friendly&honestly the issue of the Bulgarian minority in Albania!Real friends do not harm each other, but they speak truthfully to each other and they deliver!

— Edi Rama (@ediramaal) June 24, 2022