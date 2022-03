Reagimi emocional i gruas së Messit kur tifozët tregohen të ashpër ndaj argjentinasit (VIDEO)

Gruaja e Lionel Messit, Antonela Roccuzzo, dukej e përlotur teksa tifozët e Paris Saint-Germain-it brohorisnin kundër bashkëshortit të saj në fundjavë.

Messi, po merrte pakënaqësinë e pamëshirshme gjatë fitores 3-0 të PSG ndaj Bordeaux të dielën.

Ai dhe shoku i skuadrës Neymar ishin të dy në shënjestër pas paraqitjeve të tyre të dobëta në eliminimin e javës së kaluar nga Liga e Kampionëve ndaj Real Madridit.

Dhe disa fotografi treguan Antonela, duke u përpjekur të përmbajë emocionet e saj në tribunë, ndërsa Messi u tundua vazhdimisht gjatë gjithë lojës nga mbështetësit e tij.

Mbappe getting applauded while Messi and Neymar get booed by the PSG fans lmaoooo pic.twitter.com/bAjOe6k7aw

— Albi 🇽🇰 (@albiFCB7) March 13, 2022