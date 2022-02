Rasti “Ëmbla” në Maqedoninë e Veriut, Komiteti i Helsinkit: Taravari të përmbahet nga deklaratat diskriminuese

Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut ka reaguar pas deklaratës së kryetarit të Komunës së Gostivarit Arben Taravarit i cili theksoi se si institucionet do të kërkojnë te bëhet përsëri kategorizimi për Ëmblën pas së cilës do të merret vendim nëse ajo do të ndjekë mësimet gjithëpërfshirëse apo në një klasë për fëmijë me nevoja të veçanta.

Gjithashtu ata kanë reaguar edhe ndaj mangësive që janë evidentuar në shkollën ku mësonte Ëmbla.

Nga ky komitet është theksuar se kryetarit i Komunës, në vend që të largojë dhe korrigjojë mangësitë e stafit mësimdhënës, sërish gishtin e drejton drejt nxënësit.

“Duke pasur parasysh se çdo fëmijë me aftësi të kufizuar kalon një proces të vlerësimit të funksionalitetit të tij, mbi bazën e të cilit përcaktohet lloji i mbështetjes që nevojitet për përfshirjen në arsimin e rregullt fillor, nuk ka bazë për të kërkuar rikategorizim të nxënësit, gjë që do të çonte vetëm në stigmatizimin e mëtejshëm të fëmijëve me aftësi të kufizuara”, thuhet në reagim.