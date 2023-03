Raporti: Inteligjenca Artificiale mund të ndikojë në 300 milionë vende pune

Inteligjenca artificiale (AI) mund të zëvendësojë ekuivalentin e 300 milionë vendeve të punës me kohë të plotë, thotë një raport nga banka investuese Goldman Sachs.

Mund të zëvendësojë një të katërtën e detyrave të punës në SHBA dhe Evropë, por mund të nënkuptojë gjithashtu vende të reja pune dhe një bum produktiviteti.

Dhe përfundimisht mund të rrisë vlerën totale vjetore të mallrave dhe shërbimeve të prodhuara globalisht me 7%.

Inteligjenca artificiale gjeneruese, e aftë të krijojë përmbajtje të padallueshme nga puna njerëzore, është “një përparim i madh”, thotë raporti.

Perspektivat e punësimit

Qeveria është e prirur të promovojë investimet në AI në Mbretërinë e Bashkuar, për të cilën thotë se “në fund do të nxisë produktivitetin në të gjithë ekonominë” dhe është përpjekur të sigurojë publikun për ndikimin e saj.

Raporti vëren se ndikimi i AI do të ndryshojë në sektorë të ndryshëm; 46% e detyrave në administratën dhe 44% në profesionet ligjore mund të automatizohen, por vetëm 6% në ndërtim 4% në mirëmbajtje, thotë ai.

BBC News ka raportuar më parë shqetësimet e disa artistëve që gjeneruesit e imazhit të AI mund të dëmtojnë perspektivat e tyre të punësimit.

Paga më të ulëta

“E vetmja gjë për të cilën jam i sigurt është se nuk ka asnjë mënyrë për të ditur se sa vende pune do të zëvendësohen nga inteligjenca artificiale gjeneruese”, tha Carl Benedikt Frey, drejtor i ardhshëm i punës në Shkollën Oxford Martin, Universiteti i Oksfordit.

“Ajo që bën ChatGPT, për shembull, është të lejojë më shumë njerëz me aftësi mesatare të shkrimit të prodhojnë ese dhe artikuj. Prandaj, gazetarët do të përballen me më shumë konkurrencë, e cila do të ulte pagat, nëse nuk shohim një rritje shumë të ndjeshme të kërkesës për punë të tilla.

Konsideroni prezantimin e teknologjisë GPS dhe platformave si Uber. Papritur, njohja e të gjitha rrugëve në Londër kishte shumë më pak vlerë, dhe kështu drejtuesit aktualë pësuan ulje të mëdha pagash si përgjigje, prej rreth 10% sipas hulumtimit tonë. Rezultati ishte paga më e ulët, jo më pak shoferë.

Gjatë viteve të ardhshme, AI gjeneruese ka të ngjarë të ketë efekte të ngjashme në një grup më të gjerë detyrash krijuese”, tha ai për BBC./albeu.com