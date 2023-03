“Raporti i DASH nga më të rëndët për Shqipërinë”, deputetët e PD-së kërkesë për mocion me debat

Deputetët e Partisë Demokratike, mbështetës së ish-kryeministrit Berisha kanë paraqitur në Kuvend një kërkesë për ndryshimin e rendit të ditës së seancës plenare të kësaj të enjteje.

Deputetët kërkojnë që të ndryshohet rendi i ditës dhe të mbahet një mocion me debat në lidhje me raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.

Nga foltorja e Kuvendit deputeti Luçiano Boçi theksoi se raporti i DASH është nga më të rëndët për Shqipërinë.

Boçi: Kërkesa jonë për mocion me debat niset nga fakti se raporti i DASH është nga raportet më të rënda të bëra ndonjëherë në lidhje me korrupsionin, gjendjen e demokracisë dhe median e lirë në Shqipëri. Si kësaj here rëndesa nuk ka qenë kurrë pasi tregon qartazi rrëshqitjen e demokracisë drejt një autokracie idiote.

Në këtë kontekst, bazuar në Nenin 31 pika 2 dhe Nenin 98 të Rregullores së Kuvendit, një grup deputetësh të opozitës kërkojnë:

Ndryshimin e Rendit të Ditës

Në përputhje me pikën 1, përfshirjen si pikë e parë e Rendit të Ditës të një Mocioni me Debat për Raportin e DASH.

Debati të jetë me kohë të pakufizuar, ku çdo deputet të ketë një kohe niminalisht prej 10 minutash për të diskutuar.

Sipas kërkesës së deputetëve të Opozitës, Kryetarja e Kuvendit duhet të mbledhë menjëherë Konferencën e Kryetarëve, para fillimit të Seancës Plenare, për të bërë ndryshimin e Rendit të Ditës të kësaj seance sipas kërkesës së mësipërme./Albeu.com/