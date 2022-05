Raporti Europian: Shqipëria ka rritur trafikimin e kokainës në porte

Në portet e Shqipërisë dhe të Malit të Zi ka pasur një rritje të trafikimit të kokainës gjatë viteve të fundit.

Konstatimi është bërë nga Raporti i Drogave, i publikuar së fundmi nga Qendra Europiane për Monitorimin e Drogave (EMCDDA).

“Konfiskimet individuale në 2020 dhe 2021 mund të sugjerojnë se trafiku i kokainës përmes porteve në rajonin e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht në Shqipëri dhe Mal të Zi, mund të jetë rritur. Për shembull, 143 kilogramë u kapën në portin e Durrësit, Shqipëri në prill 2021, ndërsa 1.4 ton u kapën në gusht 2021 dhe 500 kilogramë në janar 2022 në portin e Tivarit, Mali i Zi. Autoritetet malazeze dyshojnë gjithashtu se më shumë se 3 ton u kontrabanduan përmes portit të Tivarit në gjysmën e dytë të vitit 2021. Për më tepër, Kosova kapi një ngarkesë prej 400 kilogramësh kokainë në maj 2021 pasi ishte kontrabanduar përmes portit shqiptar të Durrësit”, thuhet në raport.

Raporti vë në dukje faktin se grupet shqipfolëse kanë rritur trafikun dhe në portet e tjera të Europës.

“Shumica e kokainës së disponueshme në Evropë vazhdon të kontrabandohet në portet më të mëdha të kontejnerëve të BE-së të vendosura në Belgjikë (AntWerp), Holandë (Roterdam) dhe Spanjë (Valencia dhe Algeciras). Përveç Hamburgut (Gjermani), portet në Francë (Le Havre, Dunkerque, Marseille), Rumani (Konstancë) dhe Itali (Gioia Tauro), për shembull, janë bërë gjithashtu pika të rëndësishme hyrjeje të kokainës. Autoritetet gjermane ia atribuojnë rritjen e fundit të konfiskimeve në portin e Hamburgut aktiviteteve të rrjeteve të krimit të organizuar ballkanik dhe shqipfolës”.

Raporti thekson se grupet shqipfolëse janë tërhequr vitet e fundit nga normat e larta të fitimit të këtij tregu.

“Fitimet e konsiderueshme të lidhura me tregtinë e kokainës kanë tërhequr shumë rrjete kriminale me bazë në BE që të përfshihen në këtë treg. Disa prej tyre operojnë në qendrat kryesore të shpërndarjes së BE-së dhe gjithashtu organizojnë dërgesa nga vendet e origjinës dhe tranzitit në BE. Shumica e rrjeteve kriminale të raportuara në Europol kanë qenë aktive për më shumë se 10 vjet, me disa aktorë që kanë luajtur një rol kyç për dekada, si rrjetet italiane, ndërsa lojtarët e rinj janë në kërkim të një pjese më të madhe të tregut të kokainës. si rrjetet shqiptare, belge, britanike, holandeze, franceze, irlandeze, marokene, serbe, spanjolle dhe turke”.

EMCDDA vlerëson se tregu i shitjes me pakicë të kokainës në BE kishte vlerë të paktën 10.5 miliardë euro (nga 7.7 miliardë deri në 12.8 miliardë euro) në vitin 2020. Kjo përfaqëson rreth një të tretën e tregut të paligjshëm të të gjitha drogave dhe e bën kokainën tregun e dytë më të madh, pas kanabis.

Më herët, raporti përmendte rritjen e rolit të grupeve shqipfolëse në tregun e kokainës në Europë, që është zgjeruar ndjeshëm që nga viti 2017. Rrjetet kriminale nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, sidomos ato shqipfolëse janë shfaqur në rreth 10 vitet e fundit si lojtarë kryesorë në tregun e kokainës në BE.

“Për vite me radhë, importuesit ndërkombëtarë të kokainës punonin veçmas nga tregtarët me shumicë dhe bandat që shpërndanin drogën në rrugë. Megjithatë, një rrjet kriminal shqipfolës e braktisi këtë model dhe vendosi kontrollin e importit dhe shpërndarjes. Duke përdorur mjete të sofistikuara komunikimi të koduara, drejtuesi i organizatës, me qendër në Ekuador, negocioi drejtpërdrejt me kartelet e drogës së Amerikës së Jugut, organizoi dërgesa të mëdha kokaine në portet kryesore të Europës dhe, me ndihmën e bashkëpunëtorëve me bazë në Itali, Holandë dhe Shqipëri, gjithashtu organizoi shpërndarjen për konsumatorët në të gjithë Europën. Kokaina u kontrabandua përtej kufijve europianë e fshehur në automjete të pajisura me ndarje të fshehura. Kriminelët pastronin të ardhurat e tyre duke përdorur një sistem alternativ nëntokësor të dërgesave me origjinë kineze, i njohur si sistemi fei ch’ien, i ngjashëm me sistemin e transferimit të hawala, thuhet në raport./Monitor