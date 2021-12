Rangnick: CR7? Nuk kam parë një 36-vjeçar aq të aftë sa ai

Ralf Rangnick ka mbajtur një konferencë për shtyp ku është prezantuar si trajneri më i ri i Manchester United. Do të jetë një detyrë deri në fund të sezonit për der Profesor , i cili do të jetë konsulenti i klubit nga sezoni 2022/23.

“Kur një klub si Manchester United ju kontakton për një rol si ky, ju nuk mund ta refuzoni absolutisht. Dhe për mundësinë e mundshme të trajnerit edhe pas qershorit, ai saktësoi: “Marrëveshjet janë të qarta dhe po flasim për një detyrë për gjashtë muaj. Nuk kemi folur për pas, por do të shohim nëse gjërat do të shkojnë mirë. Të bëjmë atë që unë bëra në Leipzig, do të vazhdojë edhe një vit”.

Për Cristiano Ronaldon: “Nuk kam parë askënd kaq të aftë në moshën 36-vjeçare”./h.ll/albeu.com