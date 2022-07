Rama vizitë zyrtare në Holandë, Lubonja nxin median e vendit: Shqipëria është shtet mafioz

Kryeministri Edi Rama ndodhet në një vizitë zyrtare në Holandë ku është takuar ditën e sotme me kryeministrin e Holandës, Rutte.

Misioni i kësaj vizite është padyshim bindja për përparimin e Shqipërisë drejt integrimit në BE si një shtet liberal – demokratik.

Shkrimtari shqiptar Fatos Lubonja, i burgosur për 17 vite në regjimin komunist të Enver Hoxhës, paralajmëron Rutten që të mos besojë te Rama. “Nuk ka fare progres, – thotë ai në këtë intervistë. – Vendi po shkon drejt greminës me shpejtësi. Shqipëria është në kontrollin e mafies dhe Rama e lehtëson këtë”, – sipas Lubonjës.

Lubonja, një nga laureatët e çmimit holandez “Princi Claus” në vitin 2015, e ilustron rënien e vendit të tij nga standardet evropiane me dy shembuj. Për herë të parë ai i referohet një fjalimi të Ramës gjatë fushatës së fundit zgjedhore. Kryeministri foli nga Shkodra me sipërmarrësit që ankoheshin për mungesën e punëtorëve.

Kjo mungesë është shkaktuar pjesërisht nga fakti se gjysmë milioni shqiptarë (nga gjithsej më pak se 3 milionë banorë) kanë kërkuar strehim jashtë vendit gjatë viteve të fundit. Rama i këshilloi sipërmarrësit të marrin staf nga Bangladeshi. Sipas tij, ata janë punëtorë të zellshëm që nuk dinë asgjë për Shqipërinë dhe nëse bëjnë fjalë shumë, kryeministri i këshilloi punëdhënësit t’i pushojnë e t’i zëvendësojnë me të tjerë.

“A mund ta toleroni një deklaratë të tillë të një kryeministri? – pyet Lubonja. – Ky është përdorimi i njerëzve si mjet për të maksimizuar fitimin. Në një shoqëri të qytetëruar, sipas parimit kantian, një lider politik duhet t’i trajtojë njerëzit dhe mirëqenien e tyre si qëllim. Në sytë e tij, Rama është një promotor vulgar i formës më të hapur të shfrytëzimit kapitalist, një karikaturë e asaj që shohim në një vend mesatar perëndimor.

Partia Socialiste që ai drejton nuk është e denjë për emrin e saj. Kjo u tregua edhe në raste të tjera, kur Rama ftoi sipërmarrësit e huaj të investojnë në Shqipëri mbi të gjitha sepse nuk do të shqetësohen nga sindikatat në këtë vend; sepse ato thjesht nuk ekzistojnë”.

Shembulli i dytë që ilustron rënien e Shqipërisë nën regjimin e Ramës, sipas Fatos Lubonjës, ka të bëjë me tregtinë e drogës. Në intervistë, ai citon një raport për krimin e drogës, numrin e personave të arrestuar në Evropë për trafik kokaine. Midis viteve 2018 dhe 2020, ky numër ishte 266 shqiptarë.

Shqipëria kryeson listën e kriminelëve, më lart se Brazili dhe Kolumbia. Si është e mundur që një vend kaq i vogël prodhon kaq shumë krim? Ja përgjigja e Fatos Lubonjës: “Shqipëria është bërë shtet mafioz. Këtë e ka konfirmuar edhe një prokuror Italian, që ka ndjekur penalisht Ndranghetën dhe ka thënë se Shqipëria është bërë Kalabria e viteve 60-të”.

Sipas Lubonjës, pyetja më e rëndësishme në negociatat e anëtarësimit është: kush do të përfitojë nga anëtarësimi i Shqipërisë në BE? Ai pret që duke pasur parasysh gjendjen në të cilën ndodhet vendi i tij, fitimet më të mëdha do t’iu shkojnë njerëzve të gabuar: mafias së plotfuqishme dhe politikanëve të korruptuar që blejnë vota, siç ndodhi në zgjedhjet e fundit: “Kjo mund t’i japë BE-së një avantazh gjeostrategjik, por populli shqiptar është prapa”.

Sipas Lubonjës, zhvillimet politike në Shqipëri janë shembull i asaj që po ndodh gjetkë: “Shikoni Putinin, shikoni Erdoganin, mikun e madh të Ramës. Nuk ka më një ekuilibër fuqie. Në periudhën para se Putini të vinte në pushtet, në Rusi kishte ende njëfarë lufte dhe konkurrence midis grupeve të ndryshme të oligarkëve.

Putini e ka marrë të gjithë pushtetin për vete. E njëjta gjë vlen edhe për Erdoganin në Turqi. Rënia e demokracisë atje i ngjan asaj që ka ndodhur në Shqipëri vitet e fundit. Edi Rama ka eliminuar të gjitha grupet konkurruese. Një demokraci jeton me shanset e ndryshimit të pushtetit.

Politikanët autoritarë si Rama e çaktivizojnë atë mekanizëm dhe e prezantojnë veten drejtpërdrejt para publikut si lideri i vetëm i popullit. Madje prej disa vitesh ai ka edhe televizionin e tij për të tërhequr popullatën. Shembulli është Berlusconi. Shumë propagandë, shumë spektakël”.

Lubonja e sheh të dhimbshëm qëndrimin jokritik që mbajnë shumica e gazetarëve ndaj Shqipërisë: “Ka informacione të mjaftueshme për gjendjen e punëve në Shqipëri, por Rama di ta paketojë mirë audiencën e tij. Ai merr shumë mbështetje nga jashtë, një nga këshilltarët kryesorë të tij është ish-kryeministri britanik Tony Blair.

Është gjithashtu e dhimbshme që në Shqipëri mungon mendimi i pavarur, kursi i tij për vendin. Në të kaluarën, shqiptarët ishin gjithmonë të varur nga kombet e tjera: Turqia, Italia, Jugosllavia e Titos, Bashkimi Sovjetik i Stalinit, Kina e Maos dhe tani Perëndimi. Rama prezantohet para fuqive të mëdha: Unë jam këtu për interesat tuaja”. Një perspektivë e zymtë për një vend që meriton më mirë.

Marrë nga “sargasso.nl”