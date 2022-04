Rama “vë në rresht” deputetët socialistë: Do të ndëshkoheni me heqjen e pagës

Kryeministri Edi Rama paralajmëroi deputetët e tij se nëse nuk do të jenë të pranishëm në Parlament gjatë seancave plenare, do të ndëshkohen me heqjen e pagës.

Komentet Rama i bëri në mbledhjen me dyer te mbyllura të grupit të PS.

Kujtojmë se gjatë ditës së sotme deputetët bënë edhe propozimet përkatëse për emrin e presidentit të ri./albeu.com/